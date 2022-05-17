Збірна України назвала склад на матч з Емполі

Джерело - Чемпіон.
Збірна України зіграє товариський матч проти італійського Емполі.
Стартовий склад: 12. Андрій Пятов (к), 13. Ілля Забарний, 4. Денис Попов, 22. Микола Матвієнко, 21. Олександр Караваєв, 6. Тарас Степаненко, 10. Микола Шапаренко, 8. Олександр Піхальонок, 17. Михайло Мудрик, 15. Віктор Циганков, 9. Роман Яремчук.
Запас: 1. Георгій Бущан, 2. Валерій Бондар, 3. Олександр Сирота, 5. Сергій Сидорчук, 7. Артем Довбик, 11. Артем Бєсєдін, 14. Віталій Буяльський, 16. Юхим Конопля, 18. Тарас Качараба, 19. Денис Гармаш, 20. Олександр Зубков, 23. Дмитро Різник, 24. Данило Сікан
Початок о 21:30 за київським часом.