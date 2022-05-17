Рух U-19 розгромив Інгулець і обійшов Шахтар у турнірній таблиці

Джерело - Чемпіон.
Рух U-19 здобув розгромну перемогу над однолітками з Інгульця в межах 11-го туру УПЛ.
Поєдинок завершився з рахунком 6:1.
Таким чинном юнацька команда Руху обійшла Шахтар у турнірній таблиці. Тепер винниківці відстають від Динамо на 2 залікові пункти.
У Руху в запасі є ще один матч - він відбудеться 20 травня проти Колоса. У випадку перемоги підопічних Віталія Пономарьова, Рух здобуде путівку до Юнацької Ліги УЄФА.
Нагадаємо, матчі юнацького чемпіонату України відбуваються на стадіоні Wiki Sanok в польському місті Санок.