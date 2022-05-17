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15.05.2022 23:51 1240
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Рух U-19 розгромив Інгулець і обійшов Шахтар у турнірній таблиці

Сьогодні 15:00 114 0
Рух U-19 має шанси вийти в Юнацьку Лігу УЄФА
Рух U-19 розгромив Інгулець і обійшов Шахтар у турнірній таблиці
#Рух Винники

Джерело - Чемпіон.

Рух U-19 здобув розгромну перемогу над однолітками з Інгульця в межах 11-го туру УПЛ.

Поєдинок завершився з рахунком 6:1.

Таким чинном юнацька команда Руху обійшла Шахтар у турнірній таблиці. Тепер винниківці відстають від Динамо на 2 залікові пункти.

У Руху в запасі є ще один матч - він відбудеться 20 травня проти Колоса. У випадку перемоги підопічних Віталія Пономарьова, Рух здобуде путівку до Юнацької Ліги УЄФА.

Нагадаємо, матчі юнацького чемпіонату України відбуваються на стадіоні Wiki Sanok в польському місті Санок.

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