Рух U-19 розгромив Інгулець і обійшов Шахтар у турнірній таблиці

Рух U-19 має шанси вийти в Юнацьку Лігу УЄФА

Джерело - Чемпіон.

Рух U-19 здобув розгромну перемогу над однолітками з Інгульця в межах 11-го туру УПЛ.

Поєдинок завершився з рахунком 6:1.

Таким чинном юнацька команда Руху обійшла Шахтар у турнірній таблиці. Тепер винниківці відстають від Динамо на 2 залікові пункти.

У Руху в запасі є ще один матч - він відбудеться 20 травня проти Колоса. У випадку перемоги підопічних Віталія Пономарьова, Рух здобуде путівку до Юнацької Ліги УЄФА.

Нагадаємо, матчі юнацького чемпіонату України відбуваються на стадіоні Wiki Sanok в польському місті Санок.