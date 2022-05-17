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15.05.2022 23:51 1240
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Фердінанд: Упевнений, що Роналду залишиться в МЮ

Сьогодні 13:48 166 0
Ексзахисник манкуніанців розповів про
Фердінанд: Упевнений, що Роналду залишиться в МЮ
#Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду, #Ріо Фердінанд, #Ерік тен Гаг

Джерело - Daily Mail.

Нападник Манчестер Юнайдет Кріштіану Роналду має залишитися в клубі наступного сезону.

Про це заявив колишній захисник манкуніанців Ріо Фердінанд.

"Я на 100 відсотків впевнений, що Кріштіану залишиться у Манчестер Юнайтед. Його спадщина, яку він залишить тут, буде іншою порівняно з тим, що він очікував. Завжди потрібні такі гравці (і не лише капітан), які допомагають створювати культуру та встановлювати стандарти день у день", - сказав Фердинанд.

Нагадаємо, Тен Гаг визначив майбутнє Роналду у Манчестер Юнайтед.

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