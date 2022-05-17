Шевченко зіграє в благодійному матчі, який організував Ето’О

Поєдинок проведуть на Сан-Сіро з метою допомоги біженцям з України

Джерело - TuttoMercatoWeb.

Колишній гравець та тренер збірної України Андрій Шевченко візьме участь у благодійному матчі 23 травня.

Про це повідомляє TuttoMercatoWeb.

Зустріч організовує ексгравець Інтера та Барселони Самюель Ето’О. Поєдинок проведуть на Сан-Сіро з метою допомоги біженцям з України.

У матчі візьмуть участь Ліонель Мессі, Жуліо Сезар, Хав’єр Дзанетті, Франческо Тотті, Пауло Дибала, Андреа Пірло, Філіппо Індзагі, Веслі Снейдер та інші.

Раніше Шевченко передав медикаменти на суму близько 400 тисяч євро.