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Хаві: У мене були сподівання виграти чемпіонат Іспанії

Сьогодні 13:47 191 0
Барселона хотіла виграти Ла-Лігу вже цього сезону
Хаві: У мене були сподівання виграти чемпіонат Іспанії
#Барселона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Хаві Ернандес

Джерело - Marca.

Барселона хотіла поборотися з Реалом за перемогу в чемпіонаті Іспанії.

Про це розповів головний тренер каталонців Хаві.

"Ми виконали своє завдання, кваліфікувалися до Суперкубка країни. Проте, так, у мене були сподівання виграти чемпіонат Іспанії. Тепер потрібно працювати в наступному сезоні, докласти всі зусилля".

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"Барсі потрібне підсилення, ми повинні боротися за трофеї. Для цього необхідна хороша підготовка. Все залежатиме від фінансової ситуації. Я оптиміст, думаю, нам вдасться стати конкурентоспроможними", - сказав Хаві 

Нагадаємо, Барселона може підписати Морату замість Левандовського.

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