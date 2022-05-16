Хаві: У мене були сподівання виграти чемпіонат Іспанії

Барселона хотіла виграти Ла-Лігу вже цього сезону

Джерело - Marca.

Барселона хотіла поборотися з Реалом за перемогу в чемпіонаті Іспанії.

Про це розповів головний тренер каталонців Хаві.

"Ми виконали своє завдання, кваліфікувалися до Суперкубка країни. Проте, так, у мене були сподівання виграти чемпіонат Іспанії. Тепер потрібно працювати в наступному сезоні, докласти всі зусилля".

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"Барсі потрібне підсилення, ми повинні боротися за трофеї. Для цього необхідна хороша підготовка. Все залежатиме від фінансової ситуації. Я оптиміст, думаю, нам вдасться стати конкурентоспроможними", - сказав Хаві

Нагадаємо, Барселона може підписати Морату замість Левандовського.