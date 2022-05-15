Джерело - Чемпіон.
У 37-му турі АПЛ відбулося 6 поєдинків.
Манчестер Сіті не зміг перемогти Вест Гем. Захисник "містян" Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі і провів на полі увесь матч. Андрій Ярмоленко вийшов з лави для запасних лише на 95-й хвилині.
Тоттенгем - Бернлі 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 45+8 Кейн (пен)
Астон Вілла - Кристал Пелес 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 69 Воткінс, 1:1 - 81 Шлупп
Вест Гем - Манчестер Сіті 2:2 (2:0)
Голи: 1:0 - 24 Боуен, 2:0 - 45 Боуен, 2:1 - 49 Гріліш, 2:2 - 69 Цоуфал
Вотфорд - Лестер 1:5 (1:2)
Голи: 1:0 - 6 Жоау, 1:1 - 18 Меддісон, 1:2 - 22 Варді, 1:3 - 46 Барнс, 1:4 - 70 Варді, 1:5 - 86 Барнс
Вулвергемптон - Норвіч 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 37 Пуккі, 1:1 - 55 Нурі
Лідс - Брайтон 1:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 21 Велбек, 1:1 - 90+2 Стрейк
Сьогодні, 15 травня, в АПЛ відбудеться ще один матч:
18:30. Евертон - Брентфорд