Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Вчора 07:32 57975
Богданов: Давайте спочатку звільнимо країну від орків, а потім думатимемо про футбол
Вчора 23:09 107
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів
Вчора 22:39 3674
Маркевич: Павелко? Що ви мене провокуєте?
Вчора 21:54 236
Ліверпуль виграв Кубок Англії
Вчора 21:38 291
Снігур програла у півфіналі турніру в Франції
Вчора 19:39 204
Баварія не переграла Вольфсбург: результати матчів 34 туру Бундесліги
Вчора 18:27 242
Українські вболівальники зможуть отримати безкоштовні квитки на матч збірної України з Рієкою
Вчора 17:39 258
Шахтар назвав країни, в яких може відбутися майбутній сезон УПЛ
Вчора 14:25 510
Севілья може підписати Ярмоленка
Вчора 14:10 451
Прямі трансляції

Богданов: Давайте спочатку звільнимо країну від орків, а потім думатимемо про футбол

Вчора 23:09 107 0
Футболіст - про проведення наступного чемпіонату УПЛ
Богданов: Давайте спочатку звільнимо країну від орків, а потім думатимемо про футбол
#Колос, #Андрій Богданов

Джерело - ТК Футбол.

Півзахисник Колоса Андрій Богданов вважає, що недоречно грати в футбол під час воєнного стану.

Про це заявив футболіст.

“Особисто моя думка: це недоцільно - грати у футбол під час воєнного стану десь на заході. Давайте спочатку звільнимо країну від орків, а потім думатимемо про футбол. Тому що мирні люди гинуть, міста руйнуються. Як ми гратимемо у футбол, а людям морально триматися і берегти себе.

Війна затягується, але головне - це перемога. Треба йти до неї та вірити. Футбол і решта потім. Зараз треба зібратися і працювати на перемогу країни, щоб вона залишилася цілою та зберегла міста. Без Донецька, Маріуполя, Харкова, який футбол? Тернопіль, Чернівці? Я не бачу сенсу. Я бачу сенс лише грати у цих усіх містах, які належать Україні.

Я хочу грати у футбол і своє життя пов’язувати з футболом. А ця ситуація - це поклик серця та допомога країні”, - сказав Богданов.

Після початку повномасштабного російського вторгнення Богданов вступив до лав ТРО.

Коментарі ()
Популярне зараз
Евертон - Брентфорд - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Евертон - Брентфорд - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 8093
Челсі - Ліверпуль - онлайн-трансляція LIVE - Кубок Англії Челсі - Ліверпуль - онлайн-трансляція LIVE - Кубок Англії 7752
Мілан - Аталанта - онлайн-трансляція LIVE - Серія А Мілан - Аталанта - онлайн-трансляція LIVE - Серія А 4439
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів 3674
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE 57975
Вест Гем - Ман Сіті - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Вест Гем - Ман Сіті - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 6666
Рекомендуємо
60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 12359
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 30022
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 30225 2
Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 14092
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 14350
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 15280 12