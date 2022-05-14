Богданов: Давайте спочатку звільнимо країну від орків, а потім думатимемо про футбол

Півзахисник Колоса Андрій Богданов вважає, що недоречно грати в футбол під час воєнного стану.

Про це заявив футболіст.

“Особисто моя думка: це недоцільно - грати у футбол під час воєнного стану десь на заході. Давайте спочатку звільнимо країну від орків, а потім думатимемо про футбол. Тому що мирні люди гинуть, міста руйнуються. Як ми гратимемо у футбол, а людям морально триматися і берегти себе.

Війна затягується, але головне - це перемога. Треба йти до неї та вірити. Футбол і решта потім. Зараз треба зібратися і працювати на перемогу країни, щоб вона залишилася цілою та зберегла міста. Без Донецька, Маріуполя, Харкова, який футбол? Тернопіль, Чернівці? Я не бачу сенсу. Я бачу сенс лише грати у цих усіх містах, які належать Україні.

Я хочу грати у футбол і своє життя пов’язувати з футболом. А ця ситуація - це поклик серця та допомога країні”, - сказав Богданов.