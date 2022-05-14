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Баварія не переграла Вольфсбург: результати матчів 34 туру Бундесліги

Сьогодні 18:27 179 0
Завершився чемпіонат Німеччини з футболу
Баварія не переграла Вольфсбург: результати матчів 34 туру Бундесліги
#Баварія, #Баєр, #Боруссія Дортмунд, #Боруссія Менхенгладбах, #Вольфсбург, #Герта, #Гоффенгайм, #Уніон

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі останнього туру німецької Бундесліги. 

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
34 тур, 14 травня

Армінія - Лейпциг 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 70 Серра, 1:1 - 90+3 Орбан

Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 11 Каліджурі (пен), 1:1 - 24 Нганкам, 2:1 - 85 Грегорич

Баєр - Фрайбург 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 54 Аларіо, 1:1 - 88 Габерер

Боруссія Д - Герта 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 18 Бельфоділь (пен), 1:1 - 68 Голанд (пен), 2:1 - 84 Мукоко

Боруссія М - Гоффенгайм 5:1 (3:1)

Голи: 0:1 - 3 Крамарич, 1:1 - 26 Штіндль, 2:1 - 44 Плеа (пен), 3:1 - 45+1 Гофманн, 4:1 - 53 Емболо, 5:1 - 68 Гофман

Вольфсбург - Баварія 2:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 17 Станішич, 0:2 - 40 Левандовський, 1:2 - 45 Вінд, 2:2 - 58 Крузе

Майнц - Айнтрахт 2:2 (1:2)

Голи: 1:0 - 10 Інгвартсен, 1:1 - 26 Тута, 1:2 - 35 Борре, 2:2 - 49 Інгвартсен

Уніон - Бохум 3:2 (2:0)

Голи: 1:0 - 5 Премель, 2:0 - 25 Авонії (пен), 2:1 - 55 Цоллер, 2:2 - 79 Льовен, 3:2 - 88 Авонії

Штутгарт - Кельн 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 12 Калайджич, 1:1 - 60 Модест, 2:1 - 90+2 Ендо

Підсумкова турнірна таблиця:

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