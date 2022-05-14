Спеція Коваленка переграла Удінезе: результати матчів 37 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.
У 37-му турі італійської Серії А відбулося чотири матчі.
Зокрема, Спеція на виїзді переграла Удінезе та зберегла прописку у Серії А. Українець Віктор Коваленко вийшов на заміну на 84-ій хвилині.
Чемпіонат Італії - Серія А
37 тур, 14 травня
Емполі - Салернітана 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 31 Кутроне, 1:1 - 76 Бонаццолі
Верона - Торіно 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 19 Брекало
Удінезе - Спеція 2:3 (1:2)
Голи: 1:0 - 26 Моліна, 1:1 - 35 Верде, 1:2 - 45+3 Г'ясі, 3:1 - 47 Маджоре, 2:3 - 90+4 Нестеровський
Рома - Венеція 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 1 Окереке, 1:1 - 76 Шомуродов