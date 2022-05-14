Спеція Коваленка переграла Удінезе: результати матчів 37 туру Серії А

Українець вийшов на заміну на 84-ій хвилині матчу

Джерело - Чемпіон.

У 37-му турі італійської Серії А відбулося чотири матчі.

Зокрема, Спеція на виїзді переграла Удінезе та зберегла прописку у Серії А. Українець Віктор Коваленко вийшов на заміну на 84-ій хвилині.

Чемпіонат Італії - Серія А

37 тур, 14 травня

Емполі - Салернітана 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 31 Кутроне, 1:1 - 76 Бонаццолі

Верона - Торіно 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 19 Брекало

Удінезе - Спеція 2:3 (1:2)

Голи: 1:0 - 26 Моліна, 1:1 - 35 Верде, 1:2 - 45+3 Г'ясі, 3:1 - 47 Маджоре, 2:3 - 90+4 Нестеровський

Рома - Венеція 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 1 Окереке, 1:1 - 76 Шомуродов