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Українські вболівальники зможуть отримати безкоштовні квитки на матч збірної України з Рієкою

Сьогодні 17:39 100 0
Спаринг відбудеться у середу, 18 травня
Українські вболівальники зможуть отримати безкоштовні квитки на матч збірної України з Рієкою
#Рієка

Джерело - УАФ.

Українські вболівальники зможуть безкоштовно отримати квиток на товариський матч між збірною України та хорватською Рієкою.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Матч відбудеться у середу, 18 травня, на стадіоні Руєвиця у Рієці. Початок зустрічі - о 19:00 за київським часом.

Щоб безкоштовно отримати квиток, необхідно прийти до каси стадіону та пред'явити паспорт громадянина України або greenpass, який свідчить про те, що людина отримала тимчасовий притулок у Хорватії. Одна людина може отримати лише один квиток.

Каса на стадіоні Руєвиця знаходиться за адресою Rujevica ulica 6B та працює з 16:00 до 20:00 у будні дні.

Придбати квитки також можна за посиланням. Їхня вартість - 20, 40 і 70 кун.

За день до матчу з Рієкою збірна України проведе спаринг з Емполі в Італії. Початок гри - о 21:30 за київським часом.

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