Маркевич: Павелко? Що ви мене провокуєте?

Відомий український тренер Мирон Маркевич оцінив керівництво Української асоціації футболу (УАФ) та президента організації Андрія Павелка.

"Чи задоволений українським футбольним керівництвом, зокрема Павелком? Що ви мене провокуєте? Я вже давно там не працюю та не хочу.

Нині взагалі не до футболу, щодня гинуть люди. Потрібно спочатку вирішити основне питання, а потім приступати до футболу.

Чи готовий піти на вибори президента УАФ? Та мені вже купа років. Я тренер, а не керівник. Що я можу це тренувати. Це моє. А бути якимось функціонером... Я спробував і зрозумів, що це не моє. Мій пріоритет - тренерська робота. Потрібно робити те, що ти вмієш", - зазначив Маркевич.