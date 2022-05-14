Ребров: У білорусів немає імперських амбіцій, як у росіян

Головний тренер Аль-Айну Сергій Ребров відповів на питання про те, чи звинувачує він білорусів у війні в Україні.

"Уряд - однозначно. З території білорусі, як читав, випустили сотні ракет. Заходили війська. Але народ солідарний з Україною. Були приклади партизанської боротьби. Деякі білоруси поїхали воювати за нашу країну.

Білоруси - порядні люди. Вони не мають імперських амбіцій, як у росіян. Тож жодних претензій.

У мене чимало знайомих, причому не лише у спорті. У київському Динамо грав із Сашком Хацкевичем та Валиком Белькевичем, братами [Володимиром та Михайлом] Маковськими. Ми разом билися на полі. З Олександром розмовляв після початку війни. Вдячний усім за підтримку", - зазначив Ребров.