Дружина Пятова: Я вже не хочу жити в Європі

Дружина голкіпера Шахтаря Андрія Пятова Юлія хоче проживати в Україні.

Про це розповіла кохана футболіста в інтерв'ю YouTube-каналу Денисов Time.

"Київ залишився тим самим Києвом. Він не здасть своїх позицій, єдине, що я можу сказати. Я вірю, що це все закінчиться і він стане ще крутішим. Весь світ дізнався про Україну, які ми класні. І всі люди, що виїхали, ми також зробили висновки, що в нас дійсно класна країна, кращої немає.

Я наступила на ті ж самі граблі. Колись хотіла жити за кордоном, у Європі. Коли їздиш відпочивати, завжди думаєш, що десь краще, ніж у нас. А насправді – ні. Нас тицьнули обличчям і це продемонстрували", - сказала Юлія.