Чеферін: Новий формат Ліги чемпіонів знищить ідею Суперіги

Проєкт Суперліги зруйнував би європейську модель футболу.

Про це розповів президент УЄФА Александр Чеферін.

"Я завжди казав, що ідея Суперліги – божевільна. Цей проєкт означав би повний крах футболу та європейської спортивної моделі.

Новий формат Ліги чемпіонів повинен остаточно погубити надію на організацію Суперліги. Нехай вона була приречена ще раніше, але тепер з цим покінчено раз і назавжди.

Гранди проводитимуть більше матчів проти грандів, а більш скромні колективи протистоятимуть рівним собі. Вони будуть грати з командами зі своєї категорії та матимуть хороші шанси на вихід в плей-оф", – розповів Чеферін.