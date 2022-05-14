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Чеферін: Новий формат Ліги чемпіонів знищить ідею Суперіги

Сьогодні 13:13 149 0
Александр Чеферін прокоментував новий формат Ліги чемпіонів
Чеферін: Новий формат Ліги чемпіонів знищить ідею Суперіги
#Ліга чемпіонів, #УЄФА, #Александер Чеферін

Джерело - tribuna.com.

Проєкт Суперліги зруйнував би європейську модель футболу.

Про це розповів президент УЄФА Александр Чеферін.

"Я завжди казав, що ідея Суперліги – божевільна. Цей проєкт означав би повний крах футболу та європейської спортивної моделі.

Новий формат Ліги чемпіонів повинен остаточно погубити надію на організацію Суперліги. Нехай вона була приречена ще раніше, але тепер з цим покінчено раз і назавжди.

Гранди проводитимуть більше матчів проти грандів, а більш скромні колективи протистоятимуть рівним собі. Вони будуть грати з командами зі своєї категорії та матимуть хороші шанси на вихід в плей-оф", – розповів Чеферін.

Раніше УЄФА оголосила про новий формат єврокубків.

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