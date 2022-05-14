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Гвардіола: Поразка від Реала не змінює ні мого майбутнього, ні минулого

Сьогодні 09:42 143 0
Гвардіола прокоментував поразку від Реала у півфіналі Ліги чемпіонів
Гвардіола: Поразка від Реала не змінює ні мого майбутнього, ні минулого
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Жузеп Гвардіола, #Манчестер Сіті, #Реал Мадрид

Джерело - marca.com.

Поразка Манчестер Сіті у матчі з мадридським Реалом не вплинула на майбутнє Жузупа Гвардіоли.

Про це розповів сам іспанський фахівець.

"Ні, зовсім ні. Ми дуже добре виступили у Лізі чемпіонів. Так, я розчарований, бо ми хотіли зіграти у фіналі, але це не змінить ні мого майбутнього, ні мого минулого.

Мета, через яку я приїхав до Англії, вже досягнута", — відзначив Гвардіола.

Гвардіола очолює Манчестер Сіті з липня 2016 року, до цього він працював як головний тренер Барселони та Баварії. 

Раніше Манчестер Сіті встановив неймовірний рекорд результативності в АПЛ.

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