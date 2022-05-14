Гвардіола: Поразка від Реала не змінює ні мого майбутнього, ні минулого

Поразка Манчестер Сіті у матчі з мадридським Реалом не вплинула на майбутнє Жузупа Гвардіоли.

Про це розповів сам іспанський фахівець.

"Ні, зовсім ні. Ми дуже добре виступили у Лізі чемпіонів. Так, я розчарований, бо ми хотіли зіграти у фіналі, але це не змінить ні мого майбутнього, ні мого минулого.

Мета, через яку я приїхав до Англії, вже досягнута", — відзначив Гвардіола.