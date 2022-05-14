Гвардіола: Поразка від Реала не змінює ні мого майбутнього, ні минулого

Джерело - marca.com.
Поразка Манчестер Сіті у матчі з мадридським Реалом не вплинула на майбутнє Жузупа Гвардіоли.
Про це розповів сам іспанський фахівець.
"Ні, зовсім ні. Ми дуже добре виступили у Лізі чемпіонів. Так, я розчарований, бо ми хотіли зіграти у фіналі, але це не змінить ні мого майбутнього, ні мого минулого.
Мета, через яку я приїхав до Англії, вже досягнута", — відзначив Гвардіола.
Гвардіола очолює Манчестер Сіті з липня 2016 року, до цього він працював як головний тренер Барселони та Баварії.
Раніше Манчестер Сіті встановив неймовірний рекорд результативності в АПЛ.