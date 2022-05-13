Сергій Ребров прокоментував перемогу в чемпіонаті ОАЕ

Футбол - другорядний, коли в Україні триває війна.

Про це заявив головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров.

"Подобається працювати там, де комфортно мені та моїй сім'ї. Подобається розвивати футболістів, виводити всю команду на новий рівень – це важливо для будь-якого тренера. Якщо при цьому ще приносить задоволення результат - чудово. Робота в Саудівській Аравії допомогла мені зараз щодо розуміння місцевого менталітету".

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"Звичайно, футбол другорядний, коли йде війна, але перемогами та титулами показуємо, що у нас сильний народ. Ми виграли золоті медалі за три тури до кінця, а перед цим перемогли і у Кубку ліги ОАЕ. На останніх матчах на стадіоні було багато українців, наших прапорів. Це приємно", - сказав Ребров.

Нагадаємо, Ребров хоче повернутися в Україну після завершення контракту з Аль-Айном.