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Ребров: Перемогами та титулами ми показуємо, що у нас сильний народ

Сьогодні 19:38 131 0
Сергій Ребров прокоментував перемогу в чемпіонаті ОАЕ
Ребров: Перемогами та титулами ми показуємо, що у нас сильний народ
#Аль-Айн, #Сергій Ребров

Джерело - News.zerkalo.

Футбол - другорядний, коли в Україні триває війна.

Про це заявив головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров.

"Подобається працювати там, де комфортно мені та моїй сім'ї. Подобається розвивати футболістів, виводити всю команду на новий рівень – це важливо для будь-якого тренера. Якщо при цьому ще приносить задоволення результат - чудово. Робота в Саудівській Аравії допомогла мені зараз щодо розуміння місцевого менталітету".

  Актуально: Аль-Айн Реброва достроково оформив чемпіонство

"Звичайно, футбол другорядний, коли йде війна, але перемогами та титулами показуємо, що у нас сильний народ. Ми виграли золоті медалі за три тури до кінця, а перед цим перемогли і у Кубку ліги ОАЕ. На останніх матчах на стадіоні було багато українців, наших прапорів. Це приємно", - сказав Ребров.

Нагадаємо, Ребров хоче повернутися в Україну після завершення контракту з Аль-Айном.

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