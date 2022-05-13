Корнієнко: Хочемо, щоб наші військові почули про перемогу збірної України

Збірна України буде старатися перемогти Шотландію у відборі до ЧС-2022 заради людей, які зараз воюють за нашу країну.

Про це заяви взахисник Шахтаря Віктор Корнієнко.

"Ми багато пропустили. Ми будемо готуватись. Шанси є завжди. І Шотландія, і ми будемо в однакових умовах. Але у нас буде дуже велика мотивація. Всі прекрасно розуміють, чому. Ті люди, які зараз воюють і не зможуть приїхати на гру... Для нас мотивацією буде те, щоб вони почули, що Україна перемогла".