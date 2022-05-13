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Корнієнко: Хочемо, щоб наші військові почули про перемогу збірної України

Сьогодні 19:19 152 0
Захисник Шахтаря розповів про підготовку до матчу відбору з Шотландією
Корнієнко: Хочемо, щоб наші військові почули про перемогу збірної України
#Віктор Корнієнко, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Збірна України буде старатися перемогти Шотландію у відборі до ЧС-2022 заради людей, які зараз воюють за нашу країну.

Про це заяви взахисник Шахтаря Віктор Корнієнко.

"Ми багато пропустили. Ми будемо готуватись. Шанси є завжди. І Шотландія, і ми будемо в однакових умовах. Але у нас буде дуже велика мотивація. Всі прекрасно розуміють, чому. Ті люди, які зараз воюють і не зможуть приїхати на гру... Для нас мотивацією буде те, щоб вони почули, що Україна перемогла".

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"Так, немає тієї легкості. Але у всіх українців є характер. Ми надолужимо ті обороти, які у нас були і показати максимальний результат", – сказав Корнієнко.

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