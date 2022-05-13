Кейн: Головна мета Тоттенгема - зайняти 4-те місце

Лондонський Тоттенгем має намір завоювати путівку до Ліги чемпіонів наступного сезону.
Про це заявив капітан "шпор" Гаррі Кейн.
"Я пишаюся хлопцями. Якби Арсенал виграв, то забезпечив би собі місце в Лізі чемпіонів, тому ми були під тиском перед нашим домашніми трибунами. Проте ми добре впорались. Ми одразу взялися за справу, створювали моменти і контролювали гру у другій половині.
"У дербі завжди приємно перемагати. Думаю, фанати створили найкращу атмосферу на новому стадіоні. Ми можемо контролювати наші матчі. Ми зробили свою роботу. Це був особливий вечір, але головна мета - зайняти 4-те місце, тому в нас ще залишилася робота", - сказав Кейн