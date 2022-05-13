Кейн: Головна мета Тоттенгема - зайняти 4-те місце

Лондонський Тоттенгем має намір завоювати путівку до Ліги чемпіонів наступного сезону.

Про це заявив капітан "шпор" Гаррі Кейн.

"Я пишаюся хлопцями. Якби Арсенал виграв, то забезпечив би собі місце в Лізі чемпіонів, тому ми були під тиском перед нашим домашніми трибунами. Проте ми добре впорались. Ми одразу взялися за справу, створювали моменти і контролювали гру у другій половині.