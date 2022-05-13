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Клопп: Хотів би, щоб УЄФА позбулась Ліги націй

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Тренер мерсисайдців розповів про нововведення у форматі ЛЧ
Клопп: Хотів би, щоб УЄФА позбулась Ліги націй
#Юрген Клопп, #Ліверпуль, #Ліга націй УЄФА, #Ліга чемпіонів, #УЄФА

Джерело - Liverpool Echo.

Більше матчів у футболі - погана ідея.

Про це заявив головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп.

"Більше ігор - це завжди погана ідея. Я багато про це говорив. Очевидно, в цьому ніхто не зацікавлений, тому... Це окей, у мене не було часу вдатися в деталі, лише чув про це, тому не можу сформувати думку". 

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"Фінал ЛЧ? Я надаю перевагу тому, щоб УЄФА заробляла більше грошей з фіналу Ліги чемпіонів і позбулась Ліги націй. Це моя особиста думка", - сказав Клопп.

Нагадаємо, Мілан влітку підпише нападника Ліверпуля.

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