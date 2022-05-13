Клопп: Хотів би, щоб УЄФА позбулась Ліги націй

Більше матчів у футболі - погана ідея.

Про це заявив головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп.

"Більше ігор - це завжди погана ідея. Я багато про це говорив. Очевидно, в цьому ніхто не зацікавлений, тому... Це окей, у мене не було часу вдатися в деталі, лише чув про це, тому не можу сформувати думку".