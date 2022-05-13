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Вест Гем готує трансфер Лінгарда

Сьогодні 12:09 44 0
Джессі Лінгард влітку змінить клуб
Вест Гем готує трансфер Лінгарда
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Вест Гем, #Лінгард, #Манчестер Юнайтед, #Футбольні трансфери

Півзахисник Манчестер Юнайтед Джессі Лінгард влітку може стати гравцем Вест Гема.

Про це повідомляє 90min.

Лондонський клуб досі має намір підписати 29-річного футболіста на повноцінній основі. В минулому сезоні Лінгард виступав за Вест Гем на правах оренди.

Англієць не хоче залишатися в МЮ та підписувати новий контракт через нестачу ігрової практики та непорозуміння з тренерським штабом та керівництвом клубу. В липні він отримає статус вільного агента.

В підписанні Лінгарда особисто зацікавлений головний тренер Вест Гема Девід Моєс. Під його керівництвом плеймейкер був ключовим гравцем в складі команди.

В поточному розіграші АПЛ на рахунку Лінгарда лише 2 голи в 16 матчах за МЮ.

Нагадаємо, Мілан та Ювентус лідирують в боротьбі за Лінгарда.

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