Вест Гем готує трансфер Лінгарда

Джессі Лінгард влітку змінить клуб

Півзахисник Манчестер Юнайтед Джессі Лінгард влітку може стати гравцем Вест Гема.

Про це повідомляє 90min.

Лондонський клуб досі має намір підписати 29-річного футболіста на повноцінній основі. В минулому сезоні Лінгард виступав за Вест Гем на правах оренди.

Англієць не хоче залишатися в МЮ та підписувати новий контракт через нестачу ігрової практики та непорозуміння з тренерським штабом та керівництвом клубу. В липні він отримає статус вільного агента.

В підписанні Лінгарда особисто зацікавлений головний тренер Вест Гема Девід Моєс. Під його керівництвом плеймейкер був ключовим гравцем в складі команди.

В поточному розіграші АПЛ на рахунку Лінгарда лише 2 голи в 16 матчах за МЮ.

Нагадаємо, Мілан та Ювентус лідирують в боротьбі за Лінгарда.