Вест Гем готує трансфер Лінгарда

Півзахисник Манчестер Юнайтед Джессі Лінгард влітку може стати гравцем Вест Гема.
Про це повідомляє 90min.
Лондонський клуб досі має намір підписати 29-річного футболіста на повноцінній основі. В минулому сезоні Лінгард виступав за Вест Гем на правах оренди.
Англієць не хоче залишатися в МЮ та підписувати новий контракт через нестачу ігрової практики та непорозуміння з тренерським штабом та керівництвом клубу. В липні він отримає статус вільного агента.
В підписанні Лінгарда особисто зацікавлений головний тренер Вест Гема Девід Моєс. Під його керівництвом плеймейкер був ключовим гравцем в складі команди.
В поточному розіграші АПЛ на рахунку Лінгарда лише 2 голи в 16 матчах за МЮ.
Нагадаємо, Мілан та Ювентус лідирують в боротьбі за Лінгарда.