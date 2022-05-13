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Наступний чемпіонат УПЛ розпочнеться за кордоном - журналіст

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Сезон УПЛ 2022/23 може стартувати за кордоном
Наступний чемпіонат УПЛ розпочнеться за кордоном - журналіст
#Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Новий сезон в чемпіонаті України може розпочатись за кордоном.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Наскільки я розумію, керівництво УАФ дослухалось до слів громадськості, і зараз все-таки розглядається варіант зіграти осінню частину чемпіонату за кордоном. Не можу вам сказати, що це остаточне рішення, але вже створюється робоча група, яка буде опрацьовувати цей варіант.

Визріває думка звернутися до клубів, які беруть участь у єврокубках, щоб вони зі своїх бонусів оплатили можливість організувати цей чемпіонат, а також спробувати організувати канал УПЛ і спробувати продати права на трансляції. Я переконаний, що це можливо", – сказав Циганик.

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