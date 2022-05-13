Роберто Карлос міг би позаздрити удару Миколенка - Циганик

Український оборонець Віталій Миколенко забив ефектний гол у матчі англійської Прем'єр-ліги проти Лестера.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик в ефірі Циганик LIVE.

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"Чи вітав я Миколенка з дебютним голом в АПЛ? Так, я привітав його. Ми в WhatsApp інколи переписуємося. Я написав йому: "Вітаю. Роберто Карлос нервово курить. Молодчина". Він подякував.

Ми іноді зідзвонюємося. Я вважаю, що Роберто Карлос міг би позаздрити тому удару, якого завдав Миколенко. Я пишаюся цим хлопцем. Миколенко мужніє на очах. Він стає дорослішим, досвідченішим і, думаю, що буде дуже яскравим персонажем у національній збірній", – розповів Циганик.