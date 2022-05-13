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Реал декласував Леванте: результати матчів 36 туру Ла-Ліги

Сьогодні 00:45 326 0
Реал Сосьєдад перебуває у зоні єврокубків
Реал декласував Леванте: результати матчів 36 туру Ла-Ліги
#Вільярреал, #Кадіс, #Леванте, #Райо Вальєкано, #Реал Мадрид, #Реал Сосьєдад

Джерело - Чемпіон.

У 36-му турі іспанської Ла-Ліги Реал Сосьєдад святкував впевнену домашню перемогу над Кадісом.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
36 тур, 12 травня

Реал Сосьєдад - Кадіс 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 19 Серлот, 2:0 - 53 Янузай (пен), 3:0 - 90+7 Порту (пен)

Райо Вальєкано - Вільярреал 1:5 (1:4)

Голи: 0:1 - 3 Педраса, 1:1 - 21 Гвардіола, 1:2 - 27 Фойт, 1:3 - 38 Пако, 1:4 - 45+1 Торрес, 1:5 - 86 Педраса

Реал - Леванте 6:0 (4:0)

Голи: 1:0 - 13 Менді, 2:0 - 19 Бензема, 3:0 - 34 Родріго, 4:0 - 45 Жуніор, 5:0 - 68 Жуніор, 6:0 - 83 Жуніор

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