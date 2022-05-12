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Баварія повісила цінник на Левандовського

Вчора 23:56 228 0
Мюнхенці хочуть отримати з продажу ключового гравця 35-40 млн євро
Баварія повісила цінник на Левандовського
Фото Getty Images
#Баварія, #Роберт Левандовський

Джерело - Чемпіон.

Мюнхенська Баварія готова розстатися з форвардом Робертом Левандовським.

Про це повідомляє Bayern&Germany.

Мюнхенський клуб відпустить 33-річного поляка, якщо за нього запропонують 35-40 мільйонів євро. Крім того, перед трансфером Левандовські в інший клуб Баварія повинна буде знайти йому заміну.

Дійсна угода форварда з клубом спливає влітку 2023 року.

У поточному сезоні на рахунку поляка 34 голи та 3 асисти у 33 матчах Бундесліги.

Раніше Баварія завершила трансфер Гравенберха з Аякса.

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