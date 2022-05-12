Піхальонок: Емоції переповнюють, але думками ми зі своєю країною

Автор переможного гола у ворота Боруссії Олександр Піхальонок дав свій коментар за підсумками вчорашнього матчу з Боруссією (2:1).

"Емоції переповнюють, оскільки це мій дебютний матч, дебютний гол, але думками ми зі своєю країною. У нас відбувається війна, ми читаємо новини, знаємо все від рідних та близьких. Те, що відбувається - це кошмар.

Дуже сумував за футболом і дуже хотів пограти. Востаннє проводив матч ще на зборах. Нині вийшов уперше під час війни. Дай Боже, щоб так і тривало.

Переможний гол? Ми розіграли м'яч перед штрафною, Денис скинув, я вирішив пробити та забив. Цілив у кут, воротар не бачив, тому так і вийшло.

Це хороший дебют, але краще, що ми перемогли, що наші люди прийшли на стадіон. Дякуємо їм за підтримку, дякуємо тим, хто спостерігав перед екраном. Атмосфера була класною, ми відчували підтримку. Давно не грав на такому стадіоні.

Чи поїду я зі збірною до Глазго? Не загадуватимемо, ще багато часу. Думаю, головний тренер дивитиметься і вирішуватиме. Ще багато контрольних матчів. Чи боюся я конкуренції? Ні, ніхто не боїться", - заявив Піхальонок.