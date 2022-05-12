Головне
Збірна України переграла менхенгладбаську Боруссію
Вчора 23:38 1514
Підручний: Я на контракті в Нацгвардії
Сьогодні 22:25 109
Ярмоленко влітку покине Вест Гем
Сьогодні 14:25 687
Йокич - MVP сезону в НБА
Сьогодні 14:10 287
Селтік - чемпіон Шотландії сезону 2021/22
Сьогодні 11:25 371
Аякс - чемпіон Нідерландів 2021/22
Сьогодні 08:40 401
Боруссія М - збірна України 1:2. Огляд матчу
Сьогодні 08:10 1193
Яшкін: Ракицький - не Тимощук, він здійснив чоловічий вчинок
Вчора 22:54 539
Аль-Айн Реброва достроково оформив чемпіонство
Вчора 22:41 693
Караваєв - про ЗСУ: У нас є дуже гарний приклад сили, мужності та характеру
Вчора 20:25 274
Прямі трансляції

Піхальонок: Емоції переповнюють, але думками ми зі своєю країною

Сьогодні 21:40 133 0
Піхальонок: Емоції переповнюють, але думками ми зі своєю країною
#Олександр Піхальонок

Джерело - Чемпіон.

Автор переможного гола у ворота Боруссії Олександр Піхальонок дав свій коментар за підсумками вчорашнього матчу з Боруссією (2:1).

"Емоції переповнюють, оскільки це мій дебютний матч, дебютний гол, але думками ми зі своєю країною. У нас відбувається війна, ми читаємо новини, знаємо все від рідних та близьких. Те, що відбувається - це кошмар.

Дуже сумував за футболом і дуже хотів пограти. Востаннє проводив матч ще на зборах. Нині вийшов уперше під час війни. Дай Боже, щоб так і тривало.

Переможний гол? Ми розіграли м'яч перед штрафною, Денис скинув, я вирішив пробити та забив. Цілив у кут, воротар не бачив, тому так і вийшло.

Це хороший дебют, але краще, що ми перемогли, що наші люди прийшли на стадіон. Дякуємо їм за підтримку, дякуємо тим, хто спостерігав перед екраном. Атмосфера була класною, ми відчували підтримку. Давно не грав на такому стадіоні.

Чи поїду я зі збірною до Глазго? Не загадуватимемо, ще багато часу. Думаю, головний тренер дивитиметься і вирішуватиме. Ще багато контрольних матчів. Чи боюся я конкуренції? Ні, ніхто не боїться", - заявив Піхальонок.

Коментарі ()
Популярне зараз
Евертон Миколенка зіграв внічию з Вотфордом в 30 турі АПЛ Евертон Миколенка зіграв внічию з Вотфордом в 30 турі АПЛ 1242
Ексросійський журналіст: "Путін - це щур, якого загнали в кут" Ексросійський журналіст: "Путін - це щур, якого загнали в кут" 1856
Інтер виграв Кубок Італії Інтер виграв Кубок Італії 1262
Боруссія М - збірна України 1:2. Огляд матчу Боруссія М - збірна України 1:2. Огляд матчу 1193
Збірна України переграла менхенгладбаську Боруссію Збірна України переграла менхенгладбаську Боруссію 1514
Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 12 травня Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 12 травня 1618
Рекомендуємо
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 243718
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 22150 4
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 17550 2
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 166898 3
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 22400 1
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 2991 2