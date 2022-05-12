Аякс назвав ім'я нового головного тренера

Джерело - Чемпіон.
Аякс, який учора став чемпіоном Нідерландів, у майбутньому очолить Алфред Схредер.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Новим керманичем команди стане Алфред Схредер. Він підписав контракт до літа 2024-го року.
Welcome back, boss! #ForTheFuture ⚪️🔴⚪— AFC Ajax (@AFCAjax) May 12, 2022
На початку цього року Схредер очолив Брюгге. Раніше працював також із Гоффенгаймом. Також був помічником тен Гага в Аяксі та Кумана в Барселоні.
Цьогорічний тренер Ерік тен Гаг за підсумками сезон вирушить у Манчестер Юнайтед.