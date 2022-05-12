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Аякс назвав ім'я нового головного тренера

Сьогодні 20:40 272 0
Раніше він був помічником у нідерландському гранді
Аякс назвав ім'я нового головного тренера
#Аякс

Джерело - Чемпіон.

Аякс, який учора став чемпіоном Нідерландів, у майбутньому очолить Алфред Схредер.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Новим керманичем команди стане Алфред Схредер. Він підписав контракт до літа 2024-го року.

На початку цього року Схредер очолив Брюгге. Раніше працював також із Гоффенгаймом. Також був помічником тен Гага в Аяксі та Кумана в Барселоні.

Цьогорічний тренер Ерік тен Гаг за підсумками сезон вирушить у Манчестер Юнайтед.

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