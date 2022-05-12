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Селезньов: Про рекорд не думаю, зараз головне, щоб закінчилася війна

Сьогодні 19:10 100 0
У футболіста пріоритети під час війни змінилися
Селезньов: Про рекорд не думаю, зараз головне, щоб закінчилася війна
#Євген Селезньов

Джерело - fanday.net.

Український нападник Минаю Євген Селезньов висловився щодо своєї подальшої кар'єри та потаємної мрії.

"Знаходжуся в Ужгороді, тренуємось із хлопцями з Минаю, хто залишився тут. Плюс із нами бігає Макс Шацьких. Нещодавно до Ужгорода приїхав Богданович (Шаран - прим.). Тепер займаємось під його наглядом.

Наразі точно не планую завершувати кар'єру. Гратиму, поки відчуваю в собі сили, я ще не сказав свого останнього слова. Залишати Минай не має наміру. Хочу ще порадувати вболівальників своїми голами в УПЛ та відплатити за те, що вони вірять у мене.

Про рекорд зараз не думаю, є завдання важливіше, щоб закінчилася війна і ми нарешті вигнали цих потвор з нашої землі. Упевнений, це скоро станеться і футбол повернеться до України.

Як ви вважаю, який буде результат війни? Україна однозначно переможе і ми повернемо собі всі наші території. Вірю, що Минай зіграє проти Шахтаря на заповненій Донбас Арені. Це моя мрія. А всі ті, хто прийшов на мою землю, нехай п***ють за російським кораблем, пощади їм не буде. Я нікому не пробачу зради моєї матері-України і ніколи не зрозумію тих, хто виїхав під час війни", - сказав Селезньов.

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