Мілан хоче викупити контракт Флоренці

Керівництво клубу є досить впливом, який гравець надає на команду

Незважаючи на всі проблеми зі здоров'ям, Мілан бажає скористатися опцією викупу договору Алессандро Флоренці.

Про це повідомляє SempreMilan.

При цьому россонері хочуть спробувати отримати невелику знижку: прописана сума за трансфер гравця становить 4,5 млн. євро.

Керівництво вважає, що його присутність на полі та за його межами має основне значення для дуже молодої групи гравців. Флоренці не тільки володіє технічними якостями, щоб поборотися за стартову позицію з Давидом Калабрією, а й є лідером у роздягальні, що не залишилося непоміченим.