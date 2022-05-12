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Мілан хоче викупити контракт Флоренці

Сьогодні 17:26 195 0
Керівництво клубу є досить впливом, який гравець надає на команду
Мілан хоче викупити контракт Флоренці
Фото Getty Images
#Мілан

Джерело - isport.ua.

Незважаючи на всі проблеми зі здоров'ям, Мілан бажає скористатися опцією викупу договору Алессандро Флоренці.

Про це повідомляє SempreMilan. 

При цьому россонері хочуть спробувати отримати невелику знижку: прописана сума за трансфер гравця становить 4,5 млн. євро.

Керівництво вважає, що його присутність на полі та за його межами має основне значення для дуже молодої групи гравців. Флоренці не тільки володіє технічними якостями, щоб поборотися за стартову позицію з Давидом Калабрією, а й є лідером у роздягальні, що не залишилося непоміченим.

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