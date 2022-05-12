Петраков оцінив гру з Боруссією М

Збірна України зіграла добрий матч проти Боруссії М.

Про це розповів головний тренер національної команди Олександр Петраков.

"Перший матч, збірна не грала півроку, я не працював півроку. У мене немає запитань до хлопців, на цьому етапі вони молодці, добре все зробили. Помилок дуже багато, будемо їх виправляти.

Дуже добра атмосфера. Чесно скажу, у мене навіть сльози на очі накотили, мурашки пішли по шкірі. Дуже добре, що наша нація об’єдналася. Дякуємо українцям, що прийшли й підтримали, дякуємо німцям. Атмосфера була чудова.

Півроку не працював, почалася війна. Коли вийшов на поле, то був наче не у своїй тарілці. Але коли гра розпочалася, то втягнувся. Усе добре, непоганий результат", - розповів Петраков.