Боруссія М - збірна України 1:2. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Збірна України обіграла Боруссію (Менхенгладбах) у контрольному матчі.
Благодійний матч
11 травня
Боруссія (Менхенгладбах) - Україна 1:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 9 Мудрик, 1:1 - 14 Носс, 1:2 - 82 Пихальонок
Боруссія М: Зоммер (Зіппель 46), Гінтер (Лайнер 46), Фрідріх (Бенсебаїні 46), Ельведі (Мюсель 69), Скаллі, Райц, Гофманн (Коне 46), Геррманн (Нетц 46), Носс (Нойхаус 46), Штіндль (Беннетс 46), Плеа (Емболо 46)
Україна: Бущан (Різник 46), Конопля (Попов 46), Забарний, Матвієнко, Караваєв, Сидорчук, Степаненко (Піхальонок 75), Шапаренко (Сирота 79), Буяльський (Бондар 46), Мудрик (Булеца 69), Бєсєдін (Гармаш 69)