Яшкін: Ракицький - не Тимощук, він здійснив чоловічий вчинок

Джерело - fanday.net.
Колишній півзахисник Динамо, а нині тренер ДЮФШ Динамо Артем Яшкін розповів, що думає про українців, які поїхали грати у росію.
"Чому мовчать російські футболісти та тренери, особливо ті, що працювали в Україні, маю на увазі Газзаєва та Сьоміна? Значить, це їм вигідно. Вони заспокоюють себе тим, що нічого не можуть зробити.
Що скажу про колишнього капітана збірної України Тимощука, який залишився в росії і мовчки отримує зарплатню у Зеніті? Цю тему я не хочу обговорювати, з цього приводу вже сказано. Близько з Тимощуком я не знайомий. Поки він був в Україні, то поводився як справжній українець. Можливо, це була просто показуха. Не мені його судити.
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Що думаю про Ракицького? Ракицький - це не Тимощук. Він не просто висловився, а висловився конкретно. Яка різниця, чи закінчувався контракт, чи ні? Він міг би підписати нову угоду як Тимощук, або перейти в інший російський клуб, але він розірвав контракт. Вважаю, що це чоловічий вчинок.
А те, що він виступав у росії після 2014 року... Всі припускаються помилок, він тоді був молодшим, і на той час не було ще такої розжареної обстановки.
Ракицького треба запрошувати до збірної України? Все залежатиме від його форми. Якщо він зможе скласти конкуренцію Забарному, Сироті та Попову та потрібен буде Петракову, то йому треба дати шанс. Це було б великодушно до нього з боку УАФ", - зазначив Яшкін.