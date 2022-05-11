Яшкін: Ракицький - не Тимощук, він здійснив чоловічий вчинок

Ексгравець Динамо - про українців, які їхали грати у росію

Колишній півзахисник Динамо, а нині тренер ДЮФШ Динамо Артем Яшкін розповів, що думає про українців, які поїхали грати у росію.

"Чому мовчать російські футболісти та тренери, особливо ті, що працювали в Україні, маю на увазі Газзаєва та Сьоміна? Значить, це їм вигідно. Вони заспокоюють себе тим, що нічого не можуть зробити. Що скажу про колишнього капітана збірної України Тимощука, який залишився в росії і мовчки отримує зарплатню у Зеніті? Цю тему я не хочу обговорювати, з цього приводу вже сказано. Близько з Тимощуком я не знайомий. Поки він був в Україні, то поводився як справжній українець. Можливо, це була просто показуха. Не мені його судити.

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