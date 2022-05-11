Ді Марія хоче продовжити кар'єру в Італії

Вінгер запропонував свої послуги Ювентусу

Джерело - Чемпіон.

Контракт Анхеля Ді Марії з ПСЖ спливає наприкінці сезону і футболіст через своїх агентів запропонував свої послуги Ювентусу.

Про це повідомляє інсайдер Нікола Скіра.

Туринський клуб поки не впевнений у необхідності підписання вікового вінгера з високою зарплатою.

Angel #DiMaria is waiting for #Juventus’ choice about him. The argentinian winger has been offered to #Bianconeri, which are reflecting on a possible move. He will leave #PSG as a free agent and asks €7M/year as a salary. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 11, 2022

У цьому сезоні на рахунку Ді Марії 3 голи та 7 асистів у 29 матчах за ПСЖ у всіх турнірах. Раніше повідомлялося, що Бенфіка запропонувала контракт Ді Марії.