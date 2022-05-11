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Ді Марія хоче продовжити кар'єру в Італії

Вчора 23:11 148 0
Вінгер запропонував свої послуги Ювентусу
Ді Марія хоче продовжити кар'єру в Італії
#ПСЖ, #Ювентус, #Анхель Ді Марія

Джерело - Чемпіон.

Контракт Анхеля Ді Марії з ПСЖ спливає наприкінці сезону і футболіст через своїх агентів запропонував свої послуги Ювентусу. 

Про це повідомляє інсайдер Нікола Скіра. 

Туринський клуб поки не впевнений у необхідності підписання вікового вінгера з високою зарплатою.

У цьому сезоні на рахунку Ді Марії 3 голи та 7 асистів у 29 матчах за ПСЖ у всіх турнірах. Раніше повідомлялося, що Бенфіка запропонувала контракт Ді Марії.

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