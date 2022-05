Ді Марія хоче продовжити кар'єру в Італії

Контракт Анхеля Ді Марії з ПСЖ спливає наприкінці сезону і футболіст через своїх агентів запропонував свої послуги Ювентусу.

Про це повідомляє інсайдер Нікола Скіра.

Туринський клуб поки не впевнений у необхідності підписання вікового вінгера з високою зарплатою.

