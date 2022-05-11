Караваєв: Якщо не буде чемпіонату України - гратимемо в єврокубках

У Хорватії гравці Динамо бачилися із наставником Дніпра-1 Ігорем Йовічевичем.

Про це захисник команди Олександр Караваєв заявив у випуску Пряма червона.

"Якщо не буде чемпіонату України і нам дозволять грати в єврокубках, то будемо готуватися до єврокубків і грати кваліфікаційні матчі. А там вже будемо дивитися по ситуації. Тримати зброю з футболістів ніхто не вміє. Навіть якщо нас навчать, то я вважаю, що ми в цьому не помічники. Волонтерити та допомогати ми можемо. Але, напевно, краще буде, якщо у нас буде можливість грати, як зараз, благодійні матчі або офіційні. Грати у футбол і цим заробляти гроші, щоб допомагати - це те, що ми можемо робити.

У Хорватії ми бачилися із наставником Дніпра-1 Ігорем Йовічевичем. Він говорив, що коли була війна в Югославії, у них чемпіонат проводили в Словенії. Могли би наші клуби грати за кордоном? Треба назбирати команди, щоб зробити чемпіонат і грати в іншій країні. Це повинні вирішувати наші футбольні органи", - зазначив Караваєв.