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Караваєв: Якщо не буде чемпіонату України - гратимемо в єврокубках

Сьогодні 21:25 118 0
Захисник Динамо - про новий сезон УПЛ
Караваєв: Якщо не буде чемпіонату України - гратимемо в єврокубках
#Олександр Караваєв, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

У Хорватії гравці Динамо бачилися із наставником Дніпра-1 Ігорем Йовічевичем.

Про це захисник команди Олександр Караваєв заявив у випуску Пряма червона.

"Якщо не буде чемпіонату України  і нам дозволять грати в єврокубках, то будемо готуватися до єврокубків і грати кваліфікаційні матчі. А там вже будемо дивитися по ситуації. Тримати зброю з футболістів ніхто не вміє. Навіть якщо нас навчать, то я вважаю, що ми в цьому не помічники. Волонтерити та допомогати ми можемо. Але, напевно, краще буде, якщо у нас буде можливість грати, як зараз, благодійні матчі або офіційні. Грати у футбол і цим заробляти гроші, щоб допомагати - це те, що ми можемо робити.

У Хорватії ми бачилися із наставником Дніпра-1 Ігорем Йовічевичем. Він говорив, що коли була війна в Югославії, у них чемпіонат проводили в Словенії. Могли би наші клуби грати за кордоном? Треба назбирати команди, щоб зробити чемпіонат і грати в іншій країні. Це повинні вирішувати наші футбольні органи", - зазначив Караваєв.

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