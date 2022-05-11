Чеферін: УЄФА бореться із планами купки олігархів

Джерело - AS.
Президент УЄФА Олександр Чеферін негативно ставиться до ініціатив клубів, які хочуть створити Суперлігу.
Про це заявив сам функціонер.
"Хоча ми і можемо щось втратити (в результаті боротьби з Суперлігою), футбол від цього виграє.
УЄФА бореться із планами купки олігархів-мільйонерів. Хоч ми й можемо щось втратити, футбол від цього виграє.
Футбол - переможець, він стійкий. Йому не можна наказувати, спираючись на владу. Він не може бути приватизований меншістю, якою б могутньою вона не була", - сказав Чеферін.
Нагадаємо, що із Суперліги так і не вийшов мадридський Реал, Барселона та Ювентус. Ці клуби є ініціаторами турніру та все ще сподіваються запустити турнір.