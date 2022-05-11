Чеферін: УЄФА бореться із планами купки олігархів

Президент УЄФА Олександр Чеферін негативно ставиться до ініціатив клубів, які хочуть створити Суперлігу.

Про це заявив сам функціонер.

"Хоча ми і можемо щось втратити (в результаті боротьби з Суперлігою), футбол від цього виграє.

УЄФА бореться із планами купки олігархів-мільйонерів. Хоч ми й можемо щось втратити, футбол від цього виграє.

Футбол - переможець, він стійкий. Йому не можна наказувати, спираючись на владу. Він не може бути приватизований меншістю, якою б могутньою вона не була", - сказав Чеферін.