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Бойко: Динамо виповнюється 95 років, але зараз усім не до цього

Сьогодні 18:25 134 0
Команда змушена перебувати не в Україні
Бойко: Динамо виповнюється 95 років, але зараз усім не до цього
#Денис Бойко, #Динамо

Джерело - ФК Динамо.

Воротар Динамо Денис Бойко нагадав, що київському клубу 13 травня виповнюється 95 років, однак у команді зараз не налаштовані святкувати.

"13 травня відбудеться матч в Таллінні. Хочу нагадати, що саме цього дня виповнюється 95 років Динамо - це день народження клубу. Тому це буде символічна гра для нас. Але ми всі розуміємо, який зараз час, тому клубу, на превеликий жаль, не до святкувань.

Ми зараз у турне за кордоном, але, чесно кажучи, дуже хочеться додому, до рідного міста. І зараз немає жодних емоцій, аби навіть у тісному колі святкувати. Тим не менш, це все одно велика дата для клубу, 95 років, і ми докладемо всіх зусиль, аби виграти цей матч та принести радість нашим уболівальникам.

Як ви знаєте, Динамо має сумну історію часів окупації нацистами в роки Другої світової війни, і наша країна, наш клуб, всі люди не дозволять зробити цього ще раз уже в новітній історії. Зараз на кожен матч ми налаштовуємося по-максимуму, стараємося виконувати свою роботу професіонально, щоб люди, які дивляться наші ігри, отримували хоча б трохи позитиву та радісних емоцій.

Кожен ваш вихід на поле - це розрядка та можливість хоч трохи відволіктися від трагічних подій на Батьківщині для вболівальників. А що чи хто підтримує нас, футболістів? Звичайно, це моя сім’я, яка завжди поруч та підтримує мене. Також зараз усередині команди всі хлопці згуртовані. Ми постійно спілкуємося один із одним на різні теми, підтримуємо один одного, якщо хтось має проблеми. Колектив зараз згуртований, як ніколи раніше, тому всі мають величезну підтримку.

Також ми спілкуємося з хлопцями із ЗСУ, які перебувають на фронті та боронять нашу країну. І коли вони нам розповідають, що сьогодні, приміром, є якась маленька перемога, що знищили ще кілька десятків цих потвор, то у нас також підіймається настрій і ми розуміємо, що рухаємося у правильному напрямку", - сказав Бойко.

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