Алан Патрік зворушливо попрощався з Шахтарем

Атакувальний півзахисник Інтернасьйонала Алан Патрік зворушливо попрощався з донецьким Шахтарем, з якого пішов цієї весни.

"Навіть у своїх найсміливіших мріях я не міг подумати, що коли я приїхав до України у віці 20 років, один із найнеймовірніших етапів моєї кар'єри лише розпочинався. Це були прекрасні роки у футболці Шахтаря, чудові битви, 13 титулів та чудові моменти навчання.

Я дуже вдячний за все, що я прожив. З цією футболкою я прощаюся як ще один фанат цього великого клубу, щоб ця чудова історія продовжувалася.

Я також дуже сподіваюся, що ця жахлива воєнна ситуація незабаром закінчиться, щоб Україна знову була щасливою країною, яку я знав. Бажаю вам багато сил продовжувати піклуватися про свою сім'ю та друзів, скоро цей момент пройде", - написав Патрік, прикріпивши відео з яскравими моментами своїх виступів.