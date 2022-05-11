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Арсенал визначив головну ціль на літнє трансферне вікно

Сьогодні 14:55 152 0
Габріел Жезус влітку може змінити клуб
Арсенал визначив головну ціль на літнє трансферне вікно
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Жезус, #Манчестер Сіті, #Футбольні трансфери, #Арсенал Лондон

Джерело - tribuna.com.

Форвард Манчестер Сіті Габріел Жезус став головною трансферною ціллю Арсенала.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Лондонський клуб вже контактував з представниками 25-річного бразильця, але клуби ще не ведуть перемовини.

Переговори підтвердив агент нападника Марсело Петтінаті.

"Ми спілкувалися з Арсеналом щодо Габріела Жезуса. Нам подобається цей проект, ми обговорюємо цю можливість", - відзначив агент бразильця.

Очікується, що Жезус залишить Манчестер Сіті після підписання Голанда.

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