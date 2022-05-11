Арсенал визначив головну ціль на літнє трансферне вікно

Габріел Жезус влітку може змінити клуб

Форвард Манчестер Сіті Габріел Жезус став головною трансферною ціллю Арсенала.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Лондонський клуб вже контактував з представниками 25-річного бразильця, але клуби ще не ведуть перемовини.

Переговори підтвердив агент нападника Марсело Петтінаті.

"Ми спілкувалися з Арсеналом щодо Габріела Жезуса. Нам подобається цей проект, ми обговорюємо цю можливість", - відзначив агент бразильця.

Очікується, що Жезус залишить Манчестер Сіті після підписання Голанда.