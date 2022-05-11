Арсенал визначив головну ціль на літнє трансферне вікно

Джерело - tribuna.com.
Форвард Манчестер Сіті Габріел Жезус став головною трансферною ціллю Арсенала.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Лондонський клуб вже контактував з представниками 25-річного бразильця, але клуби ще не ведуть перемовини.
Переговори підтвердив агент нападника Марсело Петтінаті.
"Ми спілкувалися з Арсеналом щодо Габріела Жезуса. Нам подобається цей проект, ми обговорюємо цю можливість", - відзначив агент бразильця.
Очікується, що Жезус залишить Манчестер Сіті після підписання Голанда.