УАФ провалила підготовку збірної України до матчів плей-оф кваліфікації на ЧС-2022.

Про це розповів український журналіст Віктор Вацко.

"Футболісти прибули на збір та тренуються, але ж – ігрова практика. Всі фахівці, експерти, тренери, футболісти говорять, що ігрова практика відіграє дуже велику роль.

Звичайно, ми чекаємо на матчі збірної України, на контрольні зустрічі, щоб футболісти отримали ігрову практику, налагодили якісь зв’язки, щоб тренерський штаб награв якісь моменти.

Але що ми бачимо? Збірна України має місяць підготовки до матчу року проти Шотландії, а за цей період проводить аж два контрольні матчі. Два контрольні матчі – за місяць. 11 травня проти Боруссії М та домовленість на 18 травня з Рієкою.

Сучасна система підготовки відбувається через матчі. Той же Луческу так робить. Вже тести Купера не бігають. Два контрольні матчі – знаю, що Петраков скаженіє через цю історію. Він хоче більшої кількості спарингів.

Президент УАФ Андрій Павелко сказав, що крім Боруссії, буде зіграно ще 3-4 матчі. Але їх немає. Домовленостей немає. Контрактів підписаних немає. Контрольний матч на цьому рівні – це не зібралися два друга, коли один: "Завтра граємо", а другий: "Так, завтра граємо", потисли руки – і все.

Ні, тут серйозні речі. Це домовленості міжнародного рівня, вони підписані на папері, є контракти, моменти, які унеможливлюють якусь зі сторін відмовитися від матчу в останній момент. Домовитися про контрольні матчі – величезний шматок роботи, який хтось чомусь не виконав.

У мене запитання – як можна було це не зробити? Як можна дотягувати до останнього? Як можна підходити до найважливіших матчів, не маючи чіткого графіка підготовки? Хто за це понесе відповідальність? Це не відповідальність Петракова та його тренерського штабу.

Це зараз дуже важливе питання, яке повинен своїм підлеглим ставити Павелко. 14 квітня стало офіційно відомо, що Україна зіграє проти Шотландії 1 червня. Від тої дати була необхідність підготуватися", – сказав Вацко.