Президент УЄФА прокоментував реформу в єврокубках

Джерело - УЄФА.

Новий регламент єврокубків має забезпечити правильний баланс, покращити конкуренцію і принести солідні доходи.

Про це заявив президент УЄФА Александр Чеферін.

"УЄФА сьогодні чітко показала, що ми повністю поважаємо фундаментальні цінності спорту та захищаємо ключовий принцип відкритості змагань, кваліфікація до яких базується на спортивних заслугах, що повністю відповідає цінностям та європейській спортивній моделі, заснованій на солідарності".

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"Ми переконані, що обраний формат забезпечить правильний баланс, покращить конкуренцію і принесе солідні доходи, які можна буде розподілити між клубами, лігами та масовим футболом на нашому континенті, одночасно підвищуючи привабливість та популярність наших клубних змагань".

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