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Чеферін: УЄФА показала, що ми поважаємо фундаментальні цінності спорту

Вчора 23:39 136 0
Президент УЄФА прокоментував реформу в єврокубках
Чеферін: УЄФА показала, що ми поважаємо фундаментальні цінності спорту
#УЄФА, #Александер Чеферін

Джерело - УЄФА.

Новий регламент єврокубків має забезпечити правильний баланс, покращити конкуренцію і принести солідні доходи.

Про це заявив президент УЄФА Александр Чеферін.

"УЄФА сьогодні чітко показала, що ми повністю поважаємо фундаментальні цінності спорту та захищаємо ключовий принцип відкритості змагань, кваліфікація до яких базується на спортивних заслугах, що повністю відповідає цінностям та європейській спортивній моделі, заснованій на солідарності".

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"Ми переконані, що обраний формат забезпечить правильний баланс, покращить конкуренцію і принесе солідні доходи, які можна буде розподілити між клубами, лігами та масовим футболом на нашому континенті, одночасно підвищуючи привабливість та популярність наших клубних змагань".

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"Я дуже радий, що це було одноголосне рішення Виконавчого комітету УЄФА, Асоціація європейських клубів, європейських ліг та національних асоціацій, які погодилися з цією пропозицією. Ще один доказ того, що європейський футбол як ніколи єдиний. Таким чином, кваліфікація до змагань залишиться виключно на основі спортивних результатів, і мрія брати участь у турнірах залишиться в усіх клубів", - сказав Чеферін.

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