Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Вчора 16:52 56812
Визначилася дата проведення Євро-2024 у Німеччині
Вчора 20:49 238
Помер перший президент України та акціонер Динамо Кравчук, - ЗМІ
Вчора 20:27 752
УЄФА оголосила про новий формат єврокубків
Вчора 18:33 600
Усик очолив рейтинг боксерів незалежно від вагової категорії
Вчора 12:53 456
Заспіваємо на всю Європу! Шанси Kalush Orchestra стати переможцем Євробачення 2022
Вчора 12:16 538
Збірна України представила нову форму
Вчора 10:52 855
Паралімпійська збірна України вийшла до півфіналу чемпіонату світу
09.05.2022 17:51 525
Зінченко - у збірній туру АПЛ за версією WhoScored
09.05.2022 17:39 442
Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію
09.05.2022 14:16 10584
Прямі трансляції

Керівництво Динамо висловилося з приводу смерті Кравчука

Вчора 23:32 194 0
Ігор та Григорій Суркіси висловили співчуття родині першого Президента України
Керівництво Динамо висловилося з приводу смерті Кравчука
#Григорій Суркіс, #Динамо Київ, #Ігор Суркіс

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Президент Динамо Ігор Суркіс та його брат Григорій висловили співчуття близьким першого президента України Леоніда Кравчука, який помер сьогодні, 10 травня.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

"Відійшов у засвіти Леонід Макарович Кравчук... Перестало битися велике серце гідного сина України - видатного політика, першого Президента нашої держави. В особі Леоніда Кравчука весь український футбол і, зокрема, клуб київського Динамо мав щирого Друга". 

  ДивітьсяStop putin: Суркіси відвідали матч Боруссія - Динамо

"Очільник опікунської ради ФК, він завжди залишався не просто відданим прихильником і тонким знавцем гри, а й авторитетним повпредом колективу на внутрішній і міжнародній аренах. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким небіжчика, котрий залишив по собі добру та довгу пам’ять. Спочивайте з миром, Леоніде Макаровичу!", - написано у листі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE 56812
Ексросійський журналіст: "Путін - це щур, якого загнали в кут" Ексросійський журналіст: "Путін - це щур, якого загнали в кут" 1252
Луніна ображали фанати Атлетіко Луніна ображали фанати Атлетіко 1147
Сабо: росія забрала собі футбольні здобутки СРСР Сабо: росія забрала собі футбольні здобутки СРСР 942
Збірна України представила нову форму Збірна України представила нову форму 855
Ліверпуль - Реал Мадрид: онлайн-трансляція фіналу ЛЧ Ліверпуль - Реал Мадрид: онлайн-трансляція фіналу ЛЧ 982
Рекомендуємо
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 220904 5
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 115865
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 20508
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 6868
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 17467 2
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 7702 5