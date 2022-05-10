Керівництво Динамо висловилося з приводу смерті Кравчука

Джерело - офіційний сайт Динамо.
Президент Динамо Ігор Суркіс та його брат Григорій висловили співчуття близьким першого президента України Леоніда Кравчука, який помер сьогодні, 10 травня.
Про це повідомляє пресслужба київського клубу.
"Відійшов у засвіти Леонід Макарович Кравчук... Перестало битися велике серце гідного сина України - видатного політика, першого Президента нашої держави. В особі Леоніда Кравчука весь український футбол і, зокрема, клуб київського Динамо мав щирого Друга".
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"Очільник опікунської ради ФК, він завжди залишався не просто відданим прихильником і тонким знавцем гри, а й авторитетним повпредом колективу на внутрішній і міжнародній аренах. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким небіжчика, котрий залишив по собі добру та довгу пам’ять. Спочивайте з миром, Леоніде Макаровичу!", - написано у листі.