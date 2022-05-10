Ексгравець Динамо розповів про можливе майбутнє легенд Динамо в житті клубу

Джерело - FanDay.

Андрій Шевченко та Сергій Ребров не будуть очолювати київське Динамо.

Про це заявив колишній півзахисник Динамо Артем Яшкін.

"Як тренера шансів немає, тут не буде перспектив. Але не здивуюся, якщо Ребров та Шевченко стануть одними із співвласників клубу, щоб утримати Динамо на плаву".

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"Я не знаю, які плани. Тут питання, чи готовий його покликати Тоттенгем. А чи вийде в нього до АПЛ, покаже лише практика. Робота у Ференцвароші та Аль-Айні - це не показник", - сказав Яшкін.

Нагадаємо, Шевченко передав медикаменти на суму близько 400 тисяч євро.