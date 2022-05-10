Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Вчора 16:52 56812
Визначилася дата проведення Євро-2024 у Німеччині
Вчора 20:49 238
Помер перший президент України та акціонер Динамо Кравчук, - ЗМІ
Вчора 20:27 752
УЄФА оголосила про новий формат єврокубків
Вчора 18:33 600
Усик очолив рейтинг боксерів незалежно від вагової категорії
Вчора 12:53 456
Заспіваємо на всю Європу! Шанси Kalush Orchestra стати переможцем Євробачення 2022
Вчора 12:16 538
Збірна України представила нову форму
Вчора 10:52 855
Паралімпійська збірна України вийшла до півфіналу чемпіонату світу
09.05.2022 17:51 525
Зінченко - у збірній туру АПЛ за версією WhoScored
09.05.2022 17:39 442
Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію
09.05.2022 14:16 10584
Прямі трансляції

Яшкін: Не здивуюся, якщо Ребров та Шевченко стануть співвласниками Динамо

Вчора 22:16 354 0
Ексгравець Динамо розповів про можливе майбутнє легенд Динамо в житті клубу
Яшкін: Не здивуюся, якщо Ребров та Шевченко стануть співвласниками Динамо
#Динамо Київ, #Сергій Ребров, #Андрій Шевченко

Джерело - FanDay.

Андрій Шевченко та Сергій Ребров не будуть очолювати київське Динамо.

Про це заявив колишній півзахисник Динамо Артем Яшкін.

"Як тренера шансів немає, тут не буде перспектив. Але не здивуюся, якщо Ребров та Шевченко стануть одними із співвласників клубу, щоб утримати Динамо на плаву".

  АктуальноРебров хоче повернутися в Україну після завершення контракту з Аль-Айном

"Я не знаю, які плани. Тут питання, чи готовий його покликати Тоттенгем. А чи вийде в нього до АПЛ, покаже лише практика. Робота у Ференцвароші та Аль-Айні - це не показник", - сказав Яшкін.

Нагадаємо, Шевченко передав медикаменти на суму близько 400 тисяч євро.

Коментарі ()
Популярне зараз
Луніна ображали фанати Атлетіко Луніна ображали фанати Атлетіко 1147
Ексросійський журналіст: "Путін - це щур, якого загнали в кут" Ексросійський журналіст: "Путін - це щур, якого загнали в кут" 1252
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE 56812
Ліверпуль - Реал Мадрид: онлайн-трансляція фіналу ЛЧ Ліверпуль - Реал Мадрид: онлайн-трансляція фіналу ЛЧ 982
Сабо: росія забрала собі футбольні здобутки СРСР Сабо: росія забрала собі футбольні здобутки СРСР 942
Збірна України представила нову форму Збірна України представила нову форму 855
Рекомендуємо
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 4344
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 7973
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 18917
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 166846 3
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 5079
Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 11998