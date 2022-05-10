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Анрі: Усі європейські клуби бояться Реал

Сьогодні 18:18 241 0
Колишній нападник Барселони прокоментував майбутній фінал ЛЧ
Анрі: Усі європейські клуби бояться Реал
#Анрі, #Бензема, #Ліверпуль, #Реал Мадрид, #Садіо Мане

Джерело - Diario Sport.

Ліверпуль - фаворит у фіналі Ліги чемпіонів проит Реала.

Про це заявив ексфорвард Арсенала Т'єррі Анрі.

"Усі європейські клуби бояться Реал, а Реал боїться Барселони. Особисто я вірю, що Ліверпуль виграє Лігу чемпіонів. Він сильніший за Реал. Щодо Золотого м’яча, то я вірю, що Бензема все одно його виграє. Але якщо Мане виграє з Ліверпулем ЛЧ і вони оформлять квадрупл, то він складе серйозну конкуренцію французу", - сказав Анрі

Нагадаємо, Реал підготував новий контракт для Бензема.

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