Ліверпуль - фаворит у фіналі Ліги чемпіонів проит Реала.

Про це заявив ексфорвард Арсенала Т'єррі Анрі.

"Усі європейські клуби бояться Реал, а Реал боїться Барселони. Особисто я вірю, що Ліверпуль виграє Лігу чемпіонів. Він сильніший за Реал. Щодо Золотого м’яча, то я вірю, що Бензема все одно його виграє. Але якщо Мане виграє з Ліверпулем ЛЧ і вони оформлять квадрупл, то він складе серйозну конкуренцію французу", - сказав Анрі