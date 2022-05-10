Барселона зацікавлена у трансфері Мане

Барселона зацікавлена у трансфері вінгера Ліверпуля Садіо Мане.
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
Мане може залишити Англію. Він хотів би пограти в Ла-Лізі, і варіант із Барселоною йому найцікавіший.
Джерела в Барселоні підтверджують, що клуб справді розглядає варіант із запрошенням Мане. Каталонці знають, що Садіо хоче опинитися в іспанському чемпіонаті, тому що вважає, що зможе стати найкращим гравцем Африки там. Також, як вважає футболіст, в Іспанії зростуть його шанси на Золотий м'яч.
Мане готовий перейти у Барселону. Він вважає, що гра в іспанському клубі надасть більшої ваги його командним та індивідуальним досягненням.
Контракт Мане з Ліверпулем розрахований до літа 2023 року, але переговори щодо його продовження гальмуються через такі ж перемовини з Мохаммедом Салахом.
Раніше повідомлялося, що Баварія хоче купити у Ліверпуля Мане.