Барселона зацікавлена у трансфері Мане

Садіо Мане може змінити клуб

Барселона зацікавлена у трансфері вінгера Ліверпуля Садіо Мане.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Мане може залишити Англію. Він хотів би пограти в Ла-Лізі, і варіант із Барселоною йому найцікавіший.

Джерела в Барселоні підтверджують, що клуб справді розглядає варіант із запрошенням Мане. Каталонці знають, що Садіо хоче опинитися в іспанському чемпіонаті, тому що вважає, що зможе стати найкращим гравцем Африки там. Також, як вважає футболіст, в Іспанії зростуть його шанси на Золотий м'яч.

Мане готовий перейти у Барселону. Він вважає, що гра в іспанському клубі надасть більшої ваги його командним та індивідуальним досягненням.

Контракт Мане з Ліверпулем розрахований до літа 2023 року, але переговори щодо його продовження гальмуються через такі ж перемовини з Мохаммедом Салахом.

Раніше повідомлялося, що Баварія хоче купити у Ліверпуля Мане.