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Шевченко: Багато разів думав піти воювати за Україну

Вчора 23:56 191 0
Український тренер розповів чим краще допомагає досягти перемоги
Шевченко: Багато разів думав піти воювати за Україну
#Андрій Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко роздумував над тим, щоб захищати свою країну зі зброєю в руках.

Про це він розповів у інтерв'ю LADbible TV.

"Так, я багато разів думав піти воювати. Але це, мабуть, було б не найкраще рішення. Найкраще рішення - використовувати мої зв’язки, говорити про війну, надавати гуманітарну допомогу, допомагати біженцям, створювати програми та спілкуватися з благодійними організаціями. Це те, чим я займаюся останні два місяці", - сказав Шевченко.

Нагадаємо, Шевченко ледь не заплакав на італійському ТБ.

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