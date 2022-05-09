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Ювентус не звільнить Аллегрі навіть у випадку поразки в фіналу Кубка Італії

Сьогодні 20:39 34 0
Керівництво клубу не має наміру влітку змінювати головного тренера
Ювентус не звільнить Аллегрі навіть у випадку поразки в фіналу Кубка Італії
#Аллегрі, #Інтер, #Кубок Італії, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі продовжить очолювати клуб у наступному сезоні.

Про це повідомляє Calciomercato.

Керівництво клубу не має наміру знову влітку змінювати головного тренера. Доля Аллегрі не залежатиме від того, чи здобуде команда перемогу в фіналі Кубка Італії проти Інтера.

Італійському фахівцю вдалося виконати головне завдання туринського гранда на сезон - кваліфікуватися до Ліги чемпіонів. Власники Ювентуса вважають здобуття трофею лише непоганим бонусом.

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