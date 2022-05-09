Ювентус не звільнить Аллегрі навіть у випадку поразки в фіналу Кубка Італії

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі продовжить очолювати клуб у наступному сезоні.
Про це повідомляє Calciomercato.
Керівництво клубу не має наміру знову влітку змінювати головного тренера. Доля Аллегрі не залежатиме від того, чи здобуде команда перемогу в фіналі Кубка Італії проти Інтера.
Італійському фахівцю вдалося виконати головне завдання туринського гранда на сезон - кваліфікуватися до Ліги чемпіонів. Власники Ювентуса вважають здобуття трофею лише непоганим бонусом.