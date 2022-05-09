Піолі: Я просто обожнюю своїх гравців

Мілану необхідно виграти два матчі, щоб стати чемпіоном Італії.

Про це розповів головний тренер міланського клубу Стефано Піолі.

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"Я просто обожнюю своїх гравців, подивіться на їх зусилля. Вони важко працюють кожен день заради досягнення нашої мети. За спиною вже довгий шлях, але попереду найважливіший, найскладніший етап. Ми задоволені результатом, але потрібно одразу перемикати увагу на наступний матч.

Ми не нервували, коли суперник повів в рахунку. Команда відчувала, що грає добре. Такий настрій протримався аж до фінального свистка.

Мілан крокує до Скудетто. Якщо збережемо концентрацію, рішучість та віру у двох останніх зустрічах, то перемога стане можливою", – прокоментував Піолі.