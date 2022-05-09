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Роналду радиться з Фергюсоном щодо майбутнього у Манчестер Юнайтед

Сьогодні 15:41 196 0
Кріштіану Роналду наразі не визначився з майбутнім у Манчестер Юнайтед
Роналду радиться з Фергюсоном щодо майбутнього у Манчестер Юнайтед
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду, #Футбольні трансфери, #Алекс Фергюсон

Джерело - tribuna.com.

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду досі не визначився щодо свого майбутнього у команді.

Про це повідомляє SportBible з посиланням на Mirror.

Останнім часом португалець неодноразово відвідував колишнього головного тренера МЮ Алекса Фергюсона. Форвард цікавився думкою фахівця, обговорюючи можливі варіанти розвитку подій.

Сам шотландець хоче, щоб Кріштіану залишився в команді попри те, що манкуніанці не змогли потрапити в Лігу чемпіонів за підсумками сезону.

Раніше Тен Гаг визначив майбутнє Роналду у Манчестер Юнайтед.

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