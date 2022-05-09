Гвардіола: У середу на Манчестер Сіті чекає черговий фінал

Джерело - sport.ua.
Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола оцінив боротьбу за чемпіонство з Ліверпулем, який тепер відстає від "містян" на три очки.
Про це розповів сам іспанський фахівець.
"Чи були сумніви, що команда оговтається від поразки в Мадриді? Враховуючи все, чого добилася ця команда, у вас є якісь сумніви? Ми протягом п'яти років робимо щось подібне кожні три дні. Якщо хтось у нас сумнівався, він не знає нас. Це одна з найкращих команд у моїй кар'єрі.
Ми випереджаємо Ліверпуль на три очки та на 4 м'ячі за різницею голів. Залишилось розіграти ще дев'ять очок. У середу на нас чекає черговий фінал", - сказав Гвардіола.
11 травня Манчестер Сіті на виїзді зіграє з Вулвергемптоном.
Раніше Манчестер Сіті розгромив Ньюкасл.