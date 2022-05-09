Гвардіола: У середу на Манчестер Сіті чекає черговий фінал

Жузеп Гвардіола прокоментував боротьбу за чемпіонство в АПЛ

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола оцінив боротьбу за чемпіонство з Ліверпулем, який тепер відстає від "містян" на три очки.

Про це розповів сам іспанський фахівець.

"Чи були сумніви, що команда оговтається від поразки в Мадриді? Враховуючи все, чого добилася ця команда, у вас є якісь сумніви? Ми протягом п'яти років робимо щось подібне кожні три дні. Якщо хтось у нас сумнівався, він не знає нас. Це одна з найкращих команд у моїй кар'єрі. Ми випереджаємо Ліверпуль на три очки та на 4 м'ячі за різницею голів. Залишилось розіграти ще дев'ять очок. У середу на нас чекає черговий фінал", - сказав Гвардіола.

11 травня Манчестер Сіті на виїзді зіграє з Вулвергемптоном.

Раніше Манчестер Сіті розгромив Ньюкасл.