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Гвардіола: У середу на Манчестер Сіті чекає черговий фінал

Сьогодні 10:12 441 0
Жузеп Гвардіола прокоментував боротьбу за чемпіонство в АПЛ
Гвардіола: У середу на Манчестер Сіті чекає черговий фінал
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Жузеп Гвардіола, #Манчестер Сіті

Джерело - sport.ua.

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола оцінив боротьбу за чемпіонство з Ліверпулем, який тепер відстає від "містян" на три очки.

Про це розповів сам іспанський фахівець.

"Чи були сумніви, що команда оговтається від поразки в Мадриді? Враховуючи все, чого добилася ця команда, у вас є якісь сумніви? Ми протягом п'яти років робимо щось подібне кожні три дні. Якщо хтось у нас сумнівався, він не знає нас. Це одна з найкращих команд у моїй кар'єрі.

Ми випереджаємо Ліверпуль на три очки та на 4 м'ячі за різницею голів. Залишилось розіграти ще дев'ять очок. У середу на нас чекає черговий фінал", - сказав Гвардіола.

11 травня Манчестер Сіті на виїзді зіграє з Вулвергемптоном.

Раніше Манчестер Сіті розгромив Ньюкасл.

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