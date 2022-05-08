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Ліон сенсаційно поступився Мецу: результати матчів Ліги 1

Сьогодні 15:54 168 0
У Лізі 1 відбувся черговий поєдинок
Ліон сенсаційно поступився Мецу: результати матчів Ліги 1
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Ліон, #Мец

Джерело - Чемпіон.

Ліон мінімально поступився Мецу в межах 36 туру французької Ліги 1.

Поєдинок завершився з рахунком 3:2.

Вінгер Шахтаря Тете вийшов у стартовому складі Ліона та відзначився гольовою передачею.

Чемпіонат Франції - Ліга 1

36 тур, 08 травня

Мец - Ліон 3:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 27 Пажо, 2:0 - 40 Ламкель, 2:1 - 43 Дембеле, 2:2 - 84 Дембеле, 3:2 - 90 Булая

Сьогодні, 8 травня, відбудеться 5 матчів у Лізі 1:

16:00 Анже - Бордо

16:00 Клермон - Монпельє

16:00 Реймс - Ланс

18:05 Лор'ян - Марсель

21:45 ПСЖ - Труа

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