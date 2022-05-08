Ліон сенсаційно поступився Мецу: результати матчів Ліги 1

Джерело - Чемпіон.
Ліон мінімально поступився Мецу в межах 36 туру французької Ліги 1.
Поєдинок завершився з рахунком 3:2.
Вінгер Шахтаря Тете вийшов у стартовому складі Ліона та відзначився гольовою передачею.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
36 тур, 08 травня
Мец - Ліон 3:2 (2:1)
Голи: 1:0 - 27 Пажо, 2:0 - 40 Ламкель, 2:1 - 43 Дембеле, 2:2 - 84 Дембеле, 3:2 - 90 Булая
Сьогодні, 8 травня, відбудеться 5 матчів у Лізі 1:
16:00 Анже - Бордо
16:00 Клермон - Монпельє
16:00 Реймс - Ланс
18:05 Лор'ян - Марсель
21:45 ПСЖ - Труа