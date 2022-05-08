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Визначилися транслятори матчу збірна України - Боруссія М

Сьогодні 13:47 343 0
Матч Україна – Боруссія Менхенгладбах відбудеться 11 травня
Визначилися транслятори матчу збірна України - Боруссія М
#Боруссія Менхенгладбах, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - УАФ.

Збірна України зіграє з Боруссією М під час підготовки до стикового матчу відбору ЧС-2022 з Шотландією.

Контрольну зустріч в Україні покажуть телеканали Футбол 1 та Індиго TV. Крім того, спаринг транслюватиметься на YouTube-каналі УАФ.

Також трансляція буде доступною для користувачів сервісу oll.tv.

Гра відбудеться на клубному стадіоні Боруссія Парк. Українські вболівальники зможуть відвідати матч безплатно.

Матч Україна – Боруссія Менхенгладбах відбудеться 11 травня о 21:45 за київським часом.

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